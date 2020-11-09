عاجل.. مئات القتلى فى صراع حكومة إثيوبيا ضد إقليم تيجراى

وكانت الطائرات الإثيوبية قد واصلت قصف إقليم تيجراى منذ يوم الجمعة، وتعهد رئيس الوزراء أبى أحمد، المنتمى لعرقية الأورومو، بمزيد من الضربات الجوية للإقليم الذى تقطنه أغلبية من عرقية الأمهرة، وسط صراع متصاعد. كما وردت تقارير عن سيطرة قوات الإقليم على مواقع عسكرية اتحادية مهمة وأسلحة.

كما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى، أمس الأحد، إقالة وزير الخارجية وقائد ورئيس المخابرات فى إثيوبيا على خلفية الصراع الدائر مع إقليمى تيجراى وأمهرة.

وتسارعت وتيرة العنف فى إقليم تيجراى، حيث تحول الصراع الذى اندلع قبل أيام إلى حرب أهلية، فيما يحذر خبراء ودبلوماسيون من أن ذلك الصراع سيكون من شأنه زعزعة استقرار البلد الذى يقطنه 110 ملايين نسمة، وتضر بمنطقة القرن الإفريقى.