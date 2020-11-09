بسبب كورونا.. طلاب فرنسا يشتبكون مع الشرطة رفضًا لفتح المدارس

اشتبك طلاب المدارس مع الشرطة الفرنسية، اليوم الإثنين، خارج مدرسة ثانوية فى كوميين شمالى العاصمة باريس، احتجاجًا على المخاطر الصحية التى يشكلها فتح المدارس فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت نقابات الشرطة الفرنسية ووسائل إعلام محلية.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت نقابات العاملين فى الشرطة، إن سيارة شرطة تعرضت للتخريب، بينما قالت صحيفة "لو فيجارو" وصحيفة "أوازإبدو" المحلية، إن الطلبة ألقوا الحجارة على رجال الشرطة.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى شبانًا يحيطون بسيارة للشرطة خارج مدرسة "ليسيه ميراي جرينيه"، ويحاولون قلبها، بينما أظهرت مقاطع أخرى حرائق مشتعلة فى الشارع.

وتشير التقارير إلى أنه من المقرر أن تنظم نقابات المعلمين احتجاجات وإضرابات، غداً الثلاثاء، فى البلاد.

وتصاعدت المظاهرات الطلابية فى فرنسا خلال الأسبوع الماضى، حينما احتج بعض المعلمين والطلاب على استمرار فتح المدارس رغم الإغلاق العام فى البلاد، قائلين إنها تعرض صحتهم للخطر بسبب احتمالات العدوى بكورونا، فى مبانى المدراس المزدحمة.