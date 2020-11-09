البحرين توافق على مذكرة تفاهم مع إسرائيل حول الخدمات الجوية

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية اتفاقية فى شأن الخدمات الجوية بين البلدين، وذلك فى ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات. جدير بالذكر أن إسرائيل كانت قد وقعت رسمياً فى 15 سبتمبر الماضى، فى واشنطن برعاية الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اتفاقى سلام مع الإمارات والبحرين.

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