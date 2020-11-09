احجز هاتف samsung galaxy s20 fe واحصل علي افضل العروض من samsung

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عمر شويل - جدة أعلنت شركه سامسونج عن إصدارها لهاتفها الجديد samsung galaxy s20 fe عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي كما أعلنت علي عده عروض عروض مع جهاز samsung galaxy s20 fe، samsung galaxy s20 fe النسخة الأصغر من samsung galaxy s20 ويكون بسعر مقبول، والهاتف مدعم بشاشه super amoled وتدعم التحديث 120hz لتقديم لمستخدمه افضل الأداء أثناء الاستخدام ويدعم الهاتف أيضا معالج exynos 990 وهو المعالج الموجود في أجهزة سامسونج الرائدة.

مميزات samsung galaxy s20 fe

يتميز هاتف سامسونج samsung galaxy s20 fe بميزاته الجديدة كليا والذي يعد من افضل الإصدارات التي عملت علي طرحها شركه سامسونج، فيأتي سامسونج samsung galaxy s20 fe بعديد من المزايا مثل:

الهاتف يدعم شريحتين نانو.

الهاتف يدعم اتصال القريب المدي nfc.

أبعاد الهاتف 159.8*74.5*8.4 بوزن 190 جرام.

الهاف يتميز إطار ألومنيوم وخدمات اخرى من البلاستيك.

شاشه الهاتف تطلق عليها سامسونج infinity o وتأتي من نوع super amoled كما في هاتف هواوي نوفا huawei nova 8 se ومساحتها 6.5 انش بدقه 2400*1080 بكسل وتتميز بوجود طبقه حماية gorning gorilla glass بأبعاد عرض 20:9 بمعدل تحديث 120hz وذلك لتحسين الأداء أثناء اللعب ومشاهده الفيديوهات.

ذاكره الجهاز 128 جيجا بايت ونوعها ufs 3.1 وذاكره احتياطيه 8 جيجا بايت.

الجهاز يدعم مكان كارت ميموري يصل إلي 1 تيرا.

الكاميرا الخلفية مزوده بثلاث كاميرات الأولي بدقه 12 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 بكسل والأساسية تدعم المثبت البصري وكاميرا ثالثه بدقه 12 ميجا بكسل وتكبير يتميز 30x ديجيتال.

الكاميرا الأمامية بدقه 32 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي خاص بعزل الضوضاء.

سماعه الجهاز الخارجية ستيريو بالإضافة إلي dolby atmos سماعه الأذن.

عيوب هاتف samsung galaxy s20 fe

يوجد بعض العيوب البسيطة في هاتف سامسونج samsung galaxy s20 fe كما في هاتف فيفو vivo v20 se والتي تتلخص في الأتي:

خامه الظهر للهاتف من البلاستيك.

الهاتف لا يدعم منفذ لسماعه الأذن.

لا يوجد لمبه أشعارات في الهاتف.

شاحن الهاتف بقوه 15 وأت مع أن الهاتف سريع الشحن.

سعر وعروض samsung galaxy s20 fe

يمكن حجز هاتف سامسونج samsung galaxy s20 fe حتي نهاية ديسمبر 2020 حتي يتم حجز الهاتف بسعر 775 دولار والحصول علي عروض حيث يمكنك تغيير شاشه samsung galaxy s20 fe مجانا مره واحده خلال سنه من تاريخ شراء الهاتف، كما يمكنك معرفه سعر ريلمي realme 7i.