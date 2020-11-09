نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عم سامسونج samsung galaxy m21s وسعره بالدولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه سامسونج بالكشف عن هاتف سامسونج samsung galaxy m21s الجديد كليا الذي تم أصداره في البرازيل بنسخه 64 جيجا ورام 4 جيجا ويعتبر الهاتف الإصدار الأحدث لهاتف سامسونج samsung galaxy m21 الذي تم إصدارة مؤخرا في الخارج، حيث جاء هاتف سامسونج samsung galaxy m21s الجديد ببعض التطورات والمميزات الموجودة فيه بحيث يأتي بمعالج الموجود في galaxy m31 فهذا لا يعتبر ميزه لأنة موجود في هاتف شاومي بوكو poco x3 NFC الجديد الذي تم إصدارة من قليل.

مميزات سامسونج samsung galaxy m21s

يأتي هاتف سامسونج samsung galaxy m21s الجديد كليا من سامسونج والتي أعلنت عنه والذي تم إصدارة بالبرازيل إلا أن الهاتف يتميز بمميزات عديده من أهمها:

أبعاد الهاتف 159.2*75.1*8.9 ويزن 191 جرام.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال بجان كارت ميموري 1 تيرا.

شاشه الهاتف من super amoled بحجم 6.4 بوصه وتتميز بدقه 1080*2340 ميجا بكسل وتدعم جوده fhd+403 بكسل لكل بوصه وتأتي أيضا infinity u نو تتش في اعلي الشاشة وتتميز أيضا بأبعاد 19.5:9.

طبقه حماية الجيل الثالث علي الشاشة corning gorilla.

يتميز معالج الهاتف بثماني النواة exynos 9611 الأربعة الأقوى cortex a73 ويتميز بتردد ويتميز المعالج 10 نانو ميتر.

الهاتف يدعم اند رويد 10.

مساحه تخزين الهاتف نسختين 64 جيجا ورام 4 جيجا او 128 جيجا ورام 6 جيجا.

الكاميرا الخلفية للهاتف كاميرا ثلاثيه الولي تتميز بدقه 32 ميجا بكسل والثانية تتميز بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 5 ميجا بكسل وهي المخصصة للعزل.

الكاميرا الأمامية تتميز بدقه 32 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم فلاش led and panoramag hdr وتصوير الفيديوهات بجوده عاليه.

الهاتف يدعم بصمه الإصبع في ظهر الهاتف وبصمه الوجهة.

بطاريه الهاتف من نوع الليث يوم بولي مير 6000 ملي أمبير وشاحن بقوه 15 وآت.

يتميز الهاتف بألوان الأزرق والأسود.

الهاتف يأتي بخدمات خارجيه من البلاستيك وشكل التصميم من الخارج ليس مميزا تماما من سامسونج، كما عملت شركه سامسونج علي إصدار سامسونج samsung galaxy s20 fe الجديد كليا من سامسونج.

كم سعر سامسونج samsung galaxy m21s

عملت شركه سامسونج علي إطلاق هاتفها الجديد سامسونج samsung galaxy m21s في البرازيل بسعر 275 دولار والذي يمكن حجز الهاتف عبر أي منفذ بيع من منافذ سامسونج، كما يمكن التعرف أيضأ علي هاتف هواوي نوفا huawei nova 8 se الجديد أيضا.