رابط تحميل تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد للجوال وخطوات التحديث

رابط تحميل تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد للجوال، في إطار مساعيها للاستفادة من الخدمات التي تقدمها إلكترونيًا وعبر الهواتف الذكية لعملائها مثل التواصل السريع مع العملاء، ومتابعة المعاملات والحصول على كافة التحديثات المستمرة للإجراءات التي تعلن عنها الخاص بالبيانات وصرف المعاشات، أطلقت المؤسسة رسميًا، تطبيقها الجديد الذي يناسب جميع أنواع الهواتف الذكية بمختلف أنظمة التشغيل iOS وAndroid، ما يساهم بشكل مباشر في التيسير على العملاء في الحصول على جميع خدماتها، لذا دعتهم إلى المسارعة بتحديث التطبيق للاستفادة من خصائصه المميزة.

تحديث البيانات من تلقي العميل لآخر الأخبار حول المؤسسة.

من تلقي العميل لآخر الأخبار حول المؤسسة. إنجاز مختلف المعاملات والخدمات بشكل إلكتروني.

الاستغناء عن زيارة المؤسسة ومراكز الخدمة.

إمكانية استعراض أخبار وفعاليات المؤسسة.

استعراض إصدارات المؤسسة بشكل آليًا وبشكل مباشر.

سهولة التواصل بخدمة العناية بالعملاء.

الاستفادة من خاصية تفعيل الإشعارات.

تنفيذ أكثر من 20 خدمة إلكترونية بشكل سريع ومباشر.

إصدار البطاقة التعريفية.

الخدمات التي يوفرها التطبيق الجديدرابط تحميل تطبيق المؤسسة العامة للتقاعد للجوال

ويمكنك الآن من الحصول على خدمة إصدار البطاقات التقاعدية ومتابعة الطلبات وحجز موعد، إلكترونيًا، من خلال تحميل تطبيق المؤسسة الجديد على الجوال، والذي يتيح لك أيضًا، الاستفادة من خدمة استخراج بطاقة مستفيد من متقاعد، والتعريف بالمعاش الفوري، وإليكم رابطي التحميل:

وخطوات تحديث البيانات إلكترونيًا

ومن ناحية أخرى، واصلت المؤسسة العامة للتقاعد في توجيه دعوتها للمتقاعدين إلى سرعة تحديث البيانات إلكترونيًا، باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية: www.pension.gov.sa. النقر على أيقونة تحديث البيانات. تحديث البيانات الأساسية كرقم الجوال. تحديث البريد الإلكتروني الخاص بك. تحديث المدينة ومكان الإقامة وصندوق البريد. حفظ البيانات ونجاح التحديث.

جدير بالذكر أن المؤسسة قد أعلنت من قبل مواعيد صرف معاشات شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري 2020، قبل الاستعداد للإعلان عن المواعيد الجديد للصرف خلال العام المقبل 2021.