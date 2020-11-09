الإصابة تبعد السومة عن المنتخب السوري

سيغيب هداف منتخب سوريا لكرة القدم عمر السومة عن وديتي أوزبكستان والأردن في دبي بداعي الإصابة، بحسب ما أكد عساف خليفة مدير المنتخب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير المنتخب السوري قوله "إن إصابة السومة لا تدعو للقلق وتحتاج للراحة".

ويخوض منتخب سوريا معسكرا تدريبيا في الإمارات تتخلله مباراتان وديتان مع أوزبكستان والأردن يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، في أوّل تجربة لمديره الفني التونسي نبيل معلول استعدادا لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.

وأشار اتحاد الكرة السوري أنه بعد التواصل مع السومة البالغ 31 عاما "أفاد بشعوره بألم في ركبتيه أشده في ركبة قدمه اليسرى حيث أجرى فحوصات تبين وجود تضييق في المسافة المفصلية مع تمزق بسيط في الغضروف الهلالي الإنسي لا يحتاج إلى تدخل جراحي وإنما لحقن البلازمة ومتابعة العلاج والتأهيل لمدة أسبوع على أن يجري البلازما مرة ثانية بعد ثلاثة أسابيع، الأمر الذي اضطر الجهازين الفني والطبي للمنتخب بإعفائه من الالتحاق ببعثة المنتخب لحين تماثله للشفاء".

وإلى جانب، السومة مهاجم الأهلي السعودي، يغيب عن تشكيلة سوريا أحمد الصالح مدافع العربي الكويتي وعبدالله الشامي مدافع الفيححيل الكويتي بسبب الحظر المفروض في الكويت لتفادي فيروس كورونا المستجد، كما يغيب ساعد

دفاع الكرامة الحمصي عمرو جنيات الذي ثبتت إصابته بالفيروس قبل ساعات من سفر المنتخب إلى دبي.