روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل 21798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، فى أعلى حصيلة للإصابات تسجلها البلاد منذ بداية الجائحة.





ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، أكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، ارتفاع إجمالى إصابات فيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 1.796.132 مليون إصابة مؤكدة، إضافة إلى تسجيل 254 وفاة جديدة، ما يرفع إجمالى الوفيات جراء الوباء فى روسيا إلى 30793 حالة.

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