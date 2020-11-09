بشرى سارة.. لقاح فايزر ضد كورونا يثبت فعاليته بنسبة 90%

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذى لشركة فايزر، إنه بحلول نهاية العام، تقدر الشركة أنها تستطيع تزويد الولايات المتحدة بـ 40 مليون جرعة من لقاح كورونا، كما أنها اتفقت معها لإطلاق اللقاح بحلول مارس 2021، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتجرى الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى، حول صفقات مماثلة.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.