لودريان: فرنسا تكن الاحترام العميق للإسلام ولحضارته وثقافته

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الإثنين أن فرنسا تكن الاحترام العميق للإسلام بحضارته وثقافته، مشيرا إلي أن الإسلام قدم مساهمة قيمة لتاريخ البشرية، وهو منذ فترة طويلة جزء من تاريخ فرنسا.

وقال لودريان- في مؤتمر صحفي خلال زيارته لمصر، بثته قناة (إكسترا نيوز)- إن زيارتي لمصر تأتي في مرحلة خاصة بالنسبة لفرنسا، التي تعرضت لعمليات إرهابية مروعة ارتكبها متطرفون يدعون انتمائهم للإسلام".

وتابع "كل ما قيل عن فرنسا هو عكس الحقيقة، فليس لدينا أى مشكلة مع الإسلام، فتاريخنا الفكري والثقافي والعلمي والفلسفي له ارتباط وثيق وعميق بالإسلام".

وأضاف "نحن من أول الدول التي ترجمت القرآن الكريم في السربون في فرنسا، ومنذ القرن السابع عشر تتم ترجمة القرآن وتعليمه كما ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".