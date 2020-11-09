تحرَك بـ حرية .. أردوغان يعلق على ترحيل منفذ هجوم فيينا من تركيا إلى النمسا

علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ما كشفته مصادر تركية أن أنقرة كانت قد رحلت منفذ هجوم فيينا لشبهات إرهابية لكن لم يتم توقيفه في النمسا.

ووفقا لـ "تي أر تي" التركية، قال اردوغان: "لا يمكن أن نفهم كيف للإرهابيين الذين رحلتهم تركيا خارج حدودها أن يصولوا ويجولوا في الدول الغربية".

وزعم أردوغان أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي كافحت تنظيم داعش الإرهابي في الميدان، مضيفا: "كافحنا تنظيم PKK الإرهابي بينما استقبلت أمريكا عناصره في البيت الأبيض ومقر الكونجرس".

وتابع الرئيس التركي : "علينا مكافحة الإرهاب والإرهابيين، وفي كل العمليات العسكرية التي نفذناها في سوريا".

وأضاف اردوغان: "استطعنا مكافحة الإرهابيين وتمكنا من تحرير الأراضي وإعادة اللاجئين إلى أراضيهم في إدلب".