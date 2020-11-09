بشرى للعالم .. لقاح جديد لـ كورونا آخر الشهر ناجح بنسبة 90%

توقعت شركة بايو إن تيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية، أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري.
وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.
وبحسب النتائج الأولية، تحققت حماية المرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.
وتوقعات الشركتان أنهما ستصنّعان ما يصل الى 50 مليون جرعة من اللقاح في العالم في العام 2020 وحتى 1,3 مليار جرعة عام 2021.
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