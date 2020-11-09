أول تعليق من بايدن على إعلان شركة فايزر نجاح لقاح فيروس كورونا

علق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، على اعلان شركة فايزر انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح وأنه فعال بنسبة 90 في المئة.

وقال بايدن إن الإعلان عن نجاح لقاح شركة فايزر أمر ممتاز ويعطينا الأمل لكن أمامنا طريق طويل.

وأوضح الرئيس الأمريكي الجديد أنه على الرغم من إعلان فايزر عن نجاح تجارب اللقاح فإنه لن يتوفر بشكل واسع في الولايات المتحدة قبل أشهر عدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركتا فايزر وبايو إن تيك Pfizer وBioNTech اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

توقعت شركة بايو إن تيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية، أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري.

وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

وبحسب النتائج الأولية، تحققت حماية المرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.

وصرّح رئيس ومدير عام شركة فايزر ألبير بورلا في بيان أن "بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء (تفشي) أسوأ وباء منذ أكثر من قرن، نعتقد أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للعالم في معركتنا ضد كوفيد-19".

وأضاف "المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربتنا للقاح ضد كوفيد-19، أعطت الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كوفيد-19".

ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية. وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.