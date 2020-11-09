الكرملين: وضع فيروس كورونا فى روسيا يثير القلق

أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، أن وضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا يثير القلق، مؤكدا أن الحكومة تعمل على هذه المسألة على مدار الساعة.





وقال بيسكوف، فى تصريح اليوم الاثنين: "لقد قلنا بالفعل أن الحالة لاتزال مقلقة، والحكومة تتعامل مع هذا الوضع على مدار الساعة، وهناك اهتمام خاص بالمناطق التى تعانى بالفعل من عبء زائد فى نظام الرعاية الصحية".

وأضاف: "أنتم تعلمون أنه تم تخصيص أموال إضافية لهذا الأمر من قبل الحكومة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يخشى أن يصبح الوقت متأخراً فى وقت ما وأن نظام الرعاية الصحية يمكن أن يثقل كاهله بسرعة كبيرة إذا لم يجر تطبيق الإغلاق، قال بيسكوف "ليست جميع الدول ذاهبة إلى الإغلاق، فالعديد من الدول لديها الإمكانات اللازمة لتجنب توقف الاقتصاد بشكل كامل، ويتم فرض قيود معينة فى مناطق مختلفة فى إطار تلك الصلاحيات الخاصة، التى تم منحها سابقا لرؤساء الأقاليم".

وكانت روسيا قد سجلت 21 ألفا و798 إصابة جديدة بالفيروس التاجى خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 6897 إصابة فى العاصمة موسكو، ليبلغ إجمالى الإصابات المؤكدة فى عموم روسيا مليونا و796 ألفا و132 إصابة.