حرب المعلومات تندلع.. تايمز: المخابرات البريطانية تكشف دعاية روسية مضادة للقاحات كورونا الإنجليزية

وأفادت صحيفة "ذا تايمز"، نقلًا عن مصدر حكومي مجهول، بأنه تم تفويض وحدة استخبارات بريطانية، تُعرف باسم مقر الاتصالات الحكومية، لإجراء عمليات إلكترونية للتصدي لانتشار الدعاية المضادة للقاحات على الإنترنت.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة تنظر بشكل متزايد إلى مناهضي التطعيم كأولوية جديدة؛ بسبب التسجيل المرتقب للقاحات المطورة محليًا ضد فيروس كورونا.

وبصرف النظر عن الاستخبارات البريطانية، ستشارك وحدة سرية تابعة للجيش البريطاني ضمن اللواء 77 المتخصص في حرب المعلومات في جهود؛ لسحق الشائعات حول المعلومات الخاطئة المتعلقة بلقاحات كورونا، وفقًا لما أكده الجنرال السير نيك كارتر لصحيفة "تايمز". ويزعم مصدر الصحيفة، أن الاستخبارات البريطانية ستستخدم مجموعة الأدوات نفسها التي استخدمتها لمحاربة داعش وجهودها الدعائية والتجنيدية. وأضافت الصحيفة، أن مجموعة الأدوات تتضمن طرقًا لإزالة المحتوى غير المرغوب فيه، والقيام بهجمات إلكترونية ضد الفاعلين السيبرانيين الذين يقفون وراءه، على سبيل المثال عن طريق تشفير بيانات الكمبيوتر الخاصة بالجناة. ولقد طُلب منها القضاء على معارضي التطعيم عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.. وزعم المصدر المجهول أن هناك طرقًا استخدموها لرصد وتعطيل الدعاية الإرهابية. ومع ذلك، فإن وحدة استخبارات بريطانية لن تكون قادرة على استخدام أدواتها ضد كل شخص على الإنترنت لأن سلطتها تمتد فقط إلى التعامل مع الجهات الحكومية السيبرانية والمحتوى الذي أنشأته، حسبما ذكرت الصحيفة نقلًا عن مصدر حكومي آخر مجهول. روسيا هدف رئيسي للعمليات السيبرانية للمخابرات البريطانية وتدعي الصحيفة البريطانية أن روسيا ستكون الهدف الرئيسي لوحدة الاستخبارات البريطانية، مستشهدة بتحقيقها الخاص في العلاقات المزعومة للبلاد مع زيادة عدد الميمات على الإنترنت التي تشكك في سلامة اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد بالتنسيق مع استرازينكا. واستند التحقيق المذكور إلى مجموعة من الوثائق والصور التي قدمها مصدر مجهول، ادعى أنه جزء من جهود دعائية مزعومة تهدف إلى الإضرار بصورة اللقاح البريطاني. ومع ذلك، اعترفت الصحيفة البريطانية في مقالها بأنها لا تستطيع أن تربط مباشرةً حملة وسائل التواصل الاجتماعي المزعومة، التي تستهدف لقاح المملكة المتحدة فقط، بالكرملين.

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