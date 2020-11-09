بعد استقالة صهره.. المعارضة التركية: أردوغان كان يدير البلاد كـ شركة عائلية

علقت المعارضة في تركيا، على استقالة وزير المالية "بيرات البيراق"، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدة أنها غير مسبوقة وتصل إلى حد "أزمة دولة".

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، إن أردوغان كان يدير البلاد مثل "شركة عائلية"، مضيفا أن البنك المركزي فقد استقلاليته.

ولفت إلى أنه من المخجل ألا تبلغ أي وسيلة إعلامية تركية كبرى عن الاستقالة في غضون 24 ساعة تقريبا.

وأعلن البيراق استقالته لأسباب صحية، والذي جاء بعد يوم من تعيين الرئيس أردوغان، والد زوجته، وزير المالية السابق ناجي أغبال ليحل محل رئيس البنك السابق مراد أويسال.

وقال البيراق: "بعد 5 سنوات من العمل اتخذت قرارا بعدم مواصلة أنشطتي كرئيس لأسباب متعلقة بحالتي الصحية".

فيما كشفت صحيفة "زمان" التركية أن استقالة برات البيراق جاءت بسبب حملة ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب باستقالته، وليس كما زعم أنه لأسباب صحية.

وقالت الصحيفة إن استقالة البيرق المفاجئة أتت عقب "حملة ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالبه بالاستقالة تحت هاشتاج Berataşbayrakistifa#، عقب إقالة محافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال وتعيين ناجي أغبال خلفا له، بسبب التقلبات الحادة التي تشهدها الليرة التركية في الفترة الأخيرة.