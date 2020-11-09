انطلق الحوار السياسي الليبي في تونس اليوم، الإثنين، بمشاركة 75 شخصية من مختلف الأطراف الليبية، بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أكد أن هذه الخطوة كانت "من أجل السلام".
وذكرت قناة "العربية" أن مسودة الحوار الليبي في تونس تتضمن الدعوة لإنهاء المرحلة التمهيدية بانتخابات عامة في البلاد.
وأضاف أنها تهدف إلى العمل على تفعيل قانون العفو العام وعودة المبعدين عن العمل السياسي.
وتمنح المسودة مهلة 60 يومًا للالتزام من قبل المؤسسات بالمسار الدستوري.
ودعت مسودة الحوار الليبي في تونس، إلى إنهاء الصراع المسلح ووقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس التخصص والكفاءة.
كما دعت المسودة إلى تشكيل مجلس رئاسي، مكون من رئيس ونائبين "بشكل يعكس التوازن الجغرافي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسودة الحوار الليبي في تونس: الدعوة لانتخابات عامة.. ومهلة 60 يوما للمؤسسات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.