مسودة الحوار الليبي في تونس: الدعوة لانتخابات عامة.. ومهلة 60 يوما للمؤسسات

انطلق الحوار السياسي الليبي في تونس اليوم، الإثنين، بمشاركة 75 شخصية من مختلف الأطراف الليبية، بحضور الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أكد أن هذه الخطوة كانت "من أجل السلام".

وذكرت قناة "العربية" أن مسودة الحوار الليبي في تونس تتضمن الدعوة لإنهاء المرحلة التمهيدية بانتخابات عامة في البلاد.

وأضاف أنها تهدف إلى العمل على تفعيل قانون العفو العام وعودة المبعدين عن العمل السياسي.

وتمنح المسودة مهلة 60 يومًا للالتزام من قبل المؤسسات بالمسار الدستوري.

ودعت مسودة الحوار الليبي في تونس، إلى إنهاء الصراع المسلح ووقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس التخصص والكفاءة.

كما دعت المسودة إلى تشكيل مجلس رئاسي، مكون من رئيس ونائبين "بشكل يعكس التوازن الجغرافي".