جونسون خارج الحسابات.. صفعة مرتقبة من جو بايدن لـ رئيس وزراء بريطانيا

بدأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إجراء المحادثات والاتصال بزعماء العالم، إلا أن مصادر كشفت أن رئيس الوزراء البريطاني قد يكون خارج حساباته.

وكشفت مصادر دبلوماسية لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه من غير المرجح أن يكون جونسون على رأس قائمة زعماء العالم الذين يتصل بهم بايدن الذي وصفه العام الماضي بأنه "استنساخ جسدي وعاطفي" للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ويعتقد دبلوماسيون بريطانيون أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيرلندى مايكل مارتن من بين القادة الذين من المرجح أن يتصل بايدن بهم فى البداية، خاصة أنه يرغب في إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبى بعد سنوات من العداء من قبل ترامب.

وقال مصدر: "نحن ربما لسنا على رأس قائمة المكالمة الأولى. هل يشعر بعض المسئولين في الحكومة بالقلق إزاء ذلك، نعم، لكن يمكن قراءة الكثير فيه، فإذا وجدنا أنه اتصل بنا بعد باباو غينيا الجديدة، فهنا سنبدأ فى القلق".

ويعد بايدن، الذي وصف نفسه بأنه أيرلندي، من المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحذر من أن الصفقة التجارية المزمعة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سيتم تجميدها إذا أدت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تقويض عملية السلام في أيرلندا الشمالية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في تصريحات سابقة عقب فوز جو بايدن برئاسة أمريكا، إن بريطانيا والولايات المتحدة ستعملان معًا لدعم الديمقراطية ومكافحة تغير المناخ، بينما نفى أن علاقته الوثيقة مع ترامب ستضر بالعلاقات البريطانية الأمريكية بمجرد تولي الرئيس المنتخب منصبه.

وأكد أنه يعتقد أنه لا تزال هناك "فرصة جيدة" لإبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.

يذكر أن هناك تكهنات أن زيارة بايدن الأولى إلى أوروبا ستكون إلى بروكسل وليس لندن أو برلين أو باريس، وهي إشارة واضحة على أن الولايات المتحدة تريد إعادة بناء علاقتها مع أوروبا وإصلاح الأضرار التي أحدثها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في الناتو ومن خلال الحروب التجارية مع ألمانيا.