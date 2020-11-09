الأردن : حالة الوهادنة الصحية .. سرا طبيا

المدينة نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات انه لا يجوز له التصريح عن الحالة الصحية لمدير الخدمات الطبية العميد عادل الوهادنة بعد اصابته بفيروس كورونا .

وبين عبيدات ردا على سؤال وجه له خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاحد للحديث عن اخر مستجدات كورونا : ان الحالة الصحية للوهادنة تعتبر سرا طبيا لا يجوز الخوض فيها .