الأردن : حالة الوهادنة الصحية .. سرا طبيا

المدينة نيوز :- قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات انه لا يجوز له التصريح عن الحالة الصحية لمدير الخدمات الطبية العميد عادل الوهادنة بعد اصابته بفيروس كورونا .
وبين عبيدات ردا على سؤال وجه له خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاحد للحديث عن اخر مستجدات كورونا : ان الحالة الصحية للوهادنة تعتبر سرا طبيا لا يجوز الخوض فيها .
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