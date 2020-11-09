أخبار اليمن : الأرصاد: أجواء معتدلة نهاراً وبادرة ليلاً بالمناطق الداخلية

الأرصاد: أجواء معتدلة نهاراً وبادرة ليلاً بالمناطق الداخلية
توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تكون درجات الحرارة معتدلة نهاراً على معظم المناطق الداخلية وحارة نسبياً على المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وأوضح المركز في نشرته الجوية أن درجات الحرارة ستظل معتدلة نهاراً على معظم المناطق الداخلية للبلاد بما فيها مناطق المرتفعات الشمالية والشمالية الغربية وتكون حارة نسبياً على المناطق الساحلية والصحراوية.
وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة ستكون معتدلة ليلاً على المناطق الساحلية والصحراوية وباردة نسبياً على المناطق الداخلية بما فيها مناطق المرتفعات الشمالية والشمالية الغربية وليس هناك أي توقع لتكّون الصقيع.
وأفاد المركز بأن الأجواء بالمرتفعات الجبلية ستكون صحوة بوجه عام مع ظهور قطع من السحب المتفرقة خصوصا المرتفعات الجبلية الشمالية والشمالية الغربية وكذا المرتفعات الوسطى, فيما ستكون الأجواء غائمة مع أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى.
ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في سواحل المخا وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
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