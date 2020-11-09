غدًا.. زعماء أوروبا يبحثون التصدى للإرهاب

تشارك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، غدًا الثلاثاء، فى مكالمة هاتفية مع قادة أوروبيين آخرين لبحث مبادرة للتصدى لتطرف الإسلام السياسى والإرهاب، حسبما ذكر اثنان من المشاركين فى مكالمة مع قيادة حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى تتزعمه ميركل.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، أوضح المصدران، اليوم الإثنين، أن من المشاركين فى المكالمة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والمستشار النمساوى سيباستيان كورتس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل. وتعرضت النمسا وفرنسا لهجمات دامية فى الأسابيع الماضية، ووصفها زعماء البلدين بأعمال إرهابية.

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