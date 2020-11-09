السويد تقرر إغلاق مدرسة إسلامية مرتبطة بحركات التطرف

ووفقا لموقع الكومبس الإلكترونى، قال "راديو السويد" إن مفتشية المدارس قررت إغلاق مدرسة "Nya Kastet" المستقلة، لكونها لا تزال "مرتبطة بالتطرف الدينى وطلابها معرضون لخطر التطرف"، ورحبت وزيرة التعليم، آنا إيكستروم، بالقرار.
وكان جهاز الأمن السويدى "سابو"، حذر مفتشية المدارس فى ديسمبر الماضى من خطر تعرض طلاب المدرسة للتطرف والتجنيد فى بيئات عنيفة.
وأرجعت مفتشية المدارس قرارها إلى "وجود أوجه قصور خطيرة فى دائرة ملكية المدرسة وإدارتها، لافتة إلى أنه لا يُسمح للمسؤول عن المدرسة بإدارتها".
وأكد المفتشية، أن المالك الجديد قدم معلومات غير صحيحة، و"حاول إخفاء ظروف معينة قد تشير إلى وجود صلات بين المدرسة والجماعات المتطرفة".
كما أشارت المعلومات الأمنية إلى أن المالك السابق كان "على اتصال بعدد من الشخصيات القيادية فى جماعات متطرفة، من بينهم ثلاثة أشخاص يعتبرون تهديدًا للأمن القومى".
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