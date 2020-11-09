كامالا هاريس : إدارة بايدن جاهزة للسيطرة على وباء كورونا

ورحب الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، بالإعلان الذى صدر اليوم الإثنين عن نجاح لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا، ووصفه بالأمر ممتاز.

وأضاف بايدن إنه على الرغم من إعلان فايزر عن نجاح تجارب اللقاح فإنه لن يتوفر فى الولايات المتحدة قبل أشهر عدة.

وتابع الرئيس المنتخب قائلا إن "إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا يعطينا الأمل لكن أمامنا طريق طويل"، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق شهورا قبل أن يكون هناك تطعيم على نطاق واسع فى بلاده، بحسب وكالة "رويترز".