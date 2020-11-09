وبحسب قناة "روسيا اليوم"، سيرأس المجلس ثلاثة من مستشاريه الرئيسيين، هم مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق ديفيد كيسلر، والجراح العام السابق فيفيك مورثى، والأستاذة المساعدة فى الطب الباطنى والصحة العامة والإدارة فى جامعة "ييل" مارسيلا نونيز سميث.
كما ستضم اللجنة ريك برايت الذى كان يترأس هيئة حكومية تسعى إلى تطوير لقاح للوباء، لكن الرئيس دونالد ترامب أقاله من منصبه بسبب تحذيره من "الشتاء الأكثر قتامة فى التاريخ الحديث" بسبب وباء كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يعلن أسماء مجلسه الاستشارى لمواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.