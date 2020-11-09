بايدن يعلن أسماء مجلسه الاستشارى لمواجهة كورونا

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، سيرأس المجلس ثلاثة من مستشاريه الرئيسيين، هم مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق ديفيد كيسلر، والجراح العام السابق فيفيك مورثى، والأستاذة المساعدة فى الطب الباطنى والصحة العامة والإدارة فى جامعة "ييل" مارسيلا نونيز سميث.

كما ستضم اللجنة ريك برايت الذى كان يترأس هيئة حكومية تسعى إلى تطوير لقاح للوباء، لكن الرئيس دونالد ترامب أقاله من منصبه بسبب تحذيره من "الشتاء الأكثر قتامة فى التاريخ الحديث" بسبب وباء كورونا.