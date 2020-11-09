عاجل .. الرئيس الأوكرانى يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، مساء اليوم الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".



أعلن الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، مساء اليوم الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم". وأعلن مجلس الأمن القومى فى أوكرانيا، منتصف أكتوبر الماضى، ارتفاع قياسى تسجله البلاد من الإصابات بوباء فيروس كورونا المستجد.

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