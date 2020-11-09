بعد خسارته الانتخابات .. ترامب يقرر عرض أحد ممتلكاته الثمينة للبيع.. صور

عرض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أحد أهم أشيائه الثمينة للبيع وذلك بعد أيام من خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وكشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن ترامب قرر عرض المروحية الخاصة به والتي استخدمها طوال حياته المهنية للبيع بأكثر من مليون دولار.

وذكرت المجلة أن ترامب لم يخجل أبدًا من عشقه للطائرات والمروحيات الخاصة، حيث يمتلك 3 مروحيات وعدد من الطائرات الخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب عرض مروحيته طراز "Sikorsky S-76B" للبيع، والتي اسخدمها بشكل واسع النطاق خلال حملته الانتخابية عام 2016.

وكان ترامب أكد أكثر من مرة أن منافسه الديمقراطي في الانتخابات بايدن، تمكن من الفوز في السباق الرئاسي من خلال التزوير، وتعهد بإتخاذ كل الإجراءات القضائية للحيلولة دون تغيير نتيجة الانتخابات التي لا يعترف بها ترامب حتى الآن.