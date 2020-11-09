كامالا هاريس: إدارة بايدن جاهزة للسيطرة على كورونا

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب كامالا هاريس، أن الإدارة بقيادة جو بايدن مستعدة للسيطرة على فيروس كورونا وعدد من التحديات الأخرى.

وقالت كامالا هاريس، اليوم الاثنين، في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "جو بايدن وأنا مستعدان للسيطرة على فيروس كورونا.. وجاهزان لإعادة بناء اقتصادنا.. وعلى استعداد لمواجهة تحديات أزمة المناخ".

وأشارت إلى أنهما جاهزين للتصدي للعنصرية الممنهجة، وأكدت استعدادهما للقتال من أجل مواطني أمريكا.

ويعتبر ملف كورونا من أكثر الملفات التي تشغل بايدن، لذلك قرر تشكيل خلية عمل لمكافحة الوباء قبل أن يبدأ في اختيار وزراء حكومته، متعهدا بأن يسعى إلى توحيد البلاد في هذا الشأن وتأمين الرعاية الصحية للأسر المتضررة.

وقرر بايدن تشكيل خلية أزمة تضم علماء وخبراء لمواجهة ذلك الملف الضخم من أجل العمل على خطة تدخل حيز التنفيذ في 20 يناير 2021، موعد تنصيب السياسي الديمقراطي رئيسا للولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن بايدن كان وضع خطة لمحاربة وباء كورونا من خلال سن قانون في الكونجرس لتمويل حملة اختبار وطنية وصناعة منتجات ومعدات طبية في الولايات المتحدة وإلزام الناس بارتداء الكمامات في المباني الفيدرالية ووسائل النقل المشترك بين الولايات، وتوفير لقاح مجاني "للجميع" في المستقبل.