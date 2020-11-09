لا يوجد مفر منه.. الرئيس الأوكراني يعلن إصابته بـ كورونا

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وذكر في التغريدة: "لا يوجد أشخاص محظوظون ولا يمثل كورونا تهديدًا لهم.. فعلى الرغم من كل إجراءات الحجر الصحي، حصلت على نتيجة إيجابية".

وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة وأتناول الكثير من الفيتامينات.. أتعهد بعزل نفسي، لكن سأستمر في العمل.. وسأتغلب على كورونا كما يفعل معظم الناس. سأكون بخير".

وكان وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، أعلن اليوم الاثنين، تسجيل 8 آلاف و687 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 469 ألفا و18 إصابة.

وأضاف أنه تم تسجيل 115 حالة وفاة و2277 حالة تعاف، فيما تم نقل ألف و100 حالة إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وبذلك ارتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 209 آلاف و143 حالة تعاف، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و565 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.