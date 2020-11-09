بايدن ينتهي من تشكيل فريق عمل لمواجهة أولى أزمات إدارته

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، تشكيل فريق طبي للبدء في مواجهة فيروس كورونا المستجد في أمريكا، الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص هناك.

وأصدر بايدن بيانًا نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول التقدم الذي تم إحرازه بشأن لقاح "فايزر" المضاد لكورونا، قال فيه إنه "يهنئ السيدات والرجال الرائعين الذين ساعدوا على إنتاج هذا الاختراق وإعطائنا سببًا للأمل".

وأضاف: "في الوقت نفسه، من المهم إدراك أن نهاية الحرب ضد كورونا لا تزال مستمرة لشهور".

وقالت المنظمة إن تجارب لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إيجابية للغاية. وأضافت أن لقاح فايزر قد يغير الوضع الوبائي لفيروس كورونا بحلول مارس المقبل. وأوضحت أن العالم يحتاج إلى 4.5 مليار دولار في 2021 لتمويل منتجات تتعلق بكورونا بما فيها اللقاح. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركتا فايزر وبايو إن تيك، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة. وتوقعت شركة بايو إن تيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية، أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري.

وأشار بايدن إلى أن الأخبار الجديدة تشير إلى أن اللقاح سيحصل على الموافقة في وقت متأخر من الشهر الجاري، لافتًا إلى أنه في حال تحقق ذلك وتم تطعيم بعض الأمريكيين في وقت لاحق من العام الجاري، فإنه سنتظر الكثيرون لأشهر إضافية للحصول على اللقاح.