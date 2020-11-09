ارتفاع جديد.. الأردن يسجل 5665 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 5665 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 62 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 114986 حالة، فيما وصل عدد الوفيات بالوباء منذ بدء الجائحة إلى 1295 وفاة.

وبلغ عدد الحالات التي دخلت الاثنين، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 271 حالة، فيما غادرت 225 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ووصل إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًّا 1999 حالة، منهم 411 حالة على أسرّة العناية.

وتم إجراء 27689 فحصًا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 2068376 فحصا منذ بدء الجائحة.