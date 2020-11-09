مشهد مذهل.. الرئيس الأمريكي في قفص الاتهام.. كابوس يطارد ترامب

تثير الهزيمة المذهلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سؤالًا جديدًا حول ما إذا كان سيواجه اتهامات جنائية أم لا، لمحاسبته على بعض القرارات التي وصفت بأنها "رعناء" وعشوائية قد أضرت بسمعة الولايات المتحدة وفقا لما ادعاه الديمقراطيون.

ومن المقرر الآن رسميًا أن تنتهي حصانة ترامب الرئاسية وفقا للائحة الاتهام الفيدرالية في الوقت الذي يتنحى فيه في 20 يناير 2021.

وهناك القليل من المعلومات حول كيفية تعامل المدعين العامين مع كومة الأدلة الحارقة التي يتركها وراءه.

إن قرار توجيه الاتهام إلى ترامب من شأنه أن يثير المشهد المذهل المتمثل في انتقاد رئيس أمريكي سابق في قفص الاتهام، ويخاطر بإدراج فترة ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن الأولى في جدل محتدم.

وستغضب هذه الخطوة أتباع ترامب، فلقد صور الرئيس المنتهية ولايته نفسه على أنه ضحية الغضب اليساري والعدالة الانتقائية، وسيرى الكثير منهم بالتأكيد اتهامات جنائية في ضوء ذلك، بغض النظر عن مدى قوة الأدلة.

ومع ذلك، إذا خلص المدعون الذين راجعوا الأدلة إلى أنها تحتوي على دليل واضح ومقنع على الانتهاكات الجنائية، فإن التخلي عن الملاحقة القضائية باسم الوحدة الوطنية يثير مشكلة مختلفة: وقد يشجع ذلك الرؤساء المستقبليين على الانحناء إلى أسوأ غرائزهم، وخرق القواعد وارتكاب الجرائم - والتأكيد أن البلاد لا تستطيع التعامل مع سقوطهم الإجرامي. وقد يشير تأجيل الإجراء إلى أن أي شخص يتولى الرئاسة يصبح أكبر من أن يفشل، بما في ذلك، على الأرجح ، ترامب نفسه، إذا قرر الترشح مرة أخرى في عام 2024.