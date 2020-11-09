باستثمارات ضخمة.. معلومات جديدة عن المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس وموعد الإنشاء

كشف تقرير صادر عن غرفة الحسابات بمجلس الاتحاد الروسي، اليوم الاثنين، عن معلومات جديدة حول مشروع المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس.

وقال التقرير، إن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أمر في يوليو الماضي، بإعادة توزيع 279 مليون روبل لهذا العام، في الصندوق الاحتياطي للحكومة أجل تنفيذ المشروع، وهو ما يعني بحسب التقرير أن المشروع لن يتم تنفيذه خلال العام الجاري، وفقًا لما نقله موقع "logirus" الروسي.

وأوضح التقرير، أن المشروع الصناعي الضخم بين مصر وروسيا من المخطط أن يتم تنفيذه بحلول عام 2026 بمنطقة قناة السويس، وخُصصت له أراضٍ بالقرب من القناة بمساحة 525 هكتار أي ما يساوي 1297 فدانًا شرق مدينة بورسعيد.

وبحسب التقرير، فمن المخطط استثمار 12,205 ملايين روبل حتى عام 2024، حيث سيتم إنشاء المشروع على 3 مراحل، الأولى من 2020 إلى 2022 والثانية من 2022 إلى 2024 والثالثة من 2024 إلى 2026.

ووقعت مصر وروسيا على اتفاقية بناء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس في 23 مايو عام 2018 بموسكو.