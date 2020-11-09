انت الان تتابع تفاصيل خبر احتفالات وألعاب نارية في قرية هندية فرحا بفوز كامالا هاريس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت احدي القرى الهندية احتفالات ضخمة وألعاب نارية، فرحا بفوز كامالا هاريس بمنصب نائب الرئيس الأمريكي، والتي ترجع أصولها إلى هذه القرية، فقد احتفلت قرية ثولاسيندرابورام بولاية تاميل نادو في جنوب الهند، بفوز جو بايدن و كامالا هاريس بالانتخابات الأمريكية، وهى القرية التي ينحدر جد كامالا منها.

و تعتبر كامالا هاريس أول أمريكية من أصول هندية و أفريفية تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.

ولدت هاريس في ولاية كاليفورنيا لاب من جامايكا و أم من أصول هندية، و بعد انفصال والديها، عاشت مع والدتها الهندوسية شيامالا غوبلان هاريس، الناشطة في مجال الحقوق المدنية، وقد تواصلت هاريس مع جذورها الهندية، حيث رافقت والدتها في زياراتها للهند.

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و قد احتفلت قرية ثولاسيندرابورام و أشعلت الألعاب النارية و تعالت أصوات صلواتهم حاملين صور هاريس فرحا بفوزها، وقد أعربت عائلة هاريس بالهند عن فرحتهم بفوزها، وأنهم سيسافرون إلي الولايات المتحدة لحضور مراسم حلف اليمين لهاريس، كنائبة للرئيس الأمريكي جو بايدن.