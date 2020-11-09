استعلام عن هوية مقيم 1442 عبر منصة أبشر الإلكترونية | دليلك الشامل

استعلام عن هوية مقيم بالمملكة العربية السعودية تُعتبر من أهم وأبرز الخدمات التي تُقدم عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث أصبح بإمكان أي مواطن أن يقوم بالاستعلام عن صلاحية الإقامة وموعد تجديدها، حيث قامت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الخارجية بإضافة هذه الخدمة إل موقع أبشر الإلكتروني بهدف توفير سبل الراحة لكافة المواطنين سواء الوافدين منهم أو المقيمين، إلى جانب حماية المواطنين من التكدس والازدحام خاصة بعد انتشار فيرس كورونا حيث يمكن للمواطن الحصول على ما يرغب به إلكترونيًا بدون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فروع الوزارة.

منصة أبشر الإلكترونية

قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بإطلاق منصة أبشر الإلكترونية بهدف تقديم أكبر قدر من المساعدة لكافة المواطنين السعوديين سواء المقيمين بداخل المملكة أو الوافدين إليها، حيث أصبح بإمكانهم إجراء كافة المعاملات والاستعلامات الخاصة بهم إلكترونيًا بدون الحاجة إلى الذهاب لفروع الإدارات بالمملكة العربية السعودية، كما تبذل المنصة أقصى جهودها بهدف تحسين وتوفير أكبر قدر من السرعة في أدائها عند تقديم الخدمات، وأهم ما يميز المنصة هو تقديمها لكافة الخدمات التي يرغب المواطنين الحصول عليها مجاناً وبدون أي رسوم مالية.

حيث يُعتبر الربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًا من أهم الأهداف التي تسعى المصة لتحقيقه ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية بالتعاون من المنصة لتُمكن المواطنين من الحصول على خدماتهم بسهولة ويسر وبدون أي صعوبات، ومن أبرز الخدمات التي تُقدمها المنصة لكافة المواطنين ما يلي:

خدمات منصة أبشر للأفراد التي تتمثل في ( خدمات الجوازات – خدمات المرور – خدمات الأحوال المدنية – إدارة التفاويض – خدمة شئون الوافدين – وغير من الخدمات الهامة الأخرى).

خدمات منصة أبشر للأعمال والتي تتمثل في الآتي:

خدمة الاستعلام عن الوظائف الخالية بالمملكة وطريقة التقديم بها.

خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالمملكة العربية السعودية.

خدمة الحصول على تأشيرة الخروج والعودة من المملكة العربية السعودية.

خدمة الاستعلام عن هوية مقيم.

خدمة تجديد التأشيرات إلكترونيًا.

خدمة تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا.

خدمة الاستعلام عن التأمين الطبي بالمملكة العربية السعودية.

خدمة تحديث بيانات الجواز عبر منصة أبشر إلكترونيًا.

استعلام عن هوية مقيم بالخطوات

تعتبر خدمة الاستعلام عن هوية مقيم من أهم الخدمات الإلكترونية التي تحظى باهتمام الكثير من المواطنين الوافدين للمملكة العربية السعودية أو المواطنين المقيمين فيها، حيث يرغب كافة المواطنين في الاستعلام عن صلاحية هوية المقيم وموعد تجديدها وذلك تجنباً للوقوع في أي مشاكل قانونية قد تؤدي في النهاية إلى ترحيله وخروجه من المملكة العربية السعودية، لذلك قامت المملكة بتقديم خدمة الاستعلام عن الهوية لكافة المواطنين عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث تتمثل خطوات الاستعلام عن الهوية الخاصة بالمواطن المقيم في الآتي:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكتروني عبر شبكات الإنترنت.

ثم يقوم الضغط على أيقونة أبشر خدمات الأفراد الظاهرة أمامه.

بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل الدخول من خلال إدخال (اسم المستخدم – كلمة المرور)، ثم يقوم بالضغط على زر “تسجيل الدخول”.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية، ومنها يقوم بالضغط على “خدمة الاستعلام عن هوية مقيم”.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات وهي ( اسم المستخدم – رقم الهوية الوطنية – الرمز المرئي).

ثم يقوم بالضغط على أيقونة “تأكيد”.

سيقوم النظام تلقائيًا بعرض كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالهوية الوطنية التي تم الاستعلام عنها، كما سيتم عرض موعد انتهاء صلاحية الهوية وموعد تجديدها.

خطوات تجديد هوية مقيم بالمملكة العربية السعودية

بعد الانتهاء من معرفة خطوات الاستعلام عن هوية مقيم سنتعرف على خطوات تجديد هوية مقيم، فعادة ما يرغب العديد من المواطنين تجديد الهوية الوطنية بدون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الإدارات، لذلك قامت المنصة بإصدار خدمة تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا بدون الحاجة للذهاب إلى أي فرع من فرع الوزارة، حيث تتثمل خطوات تجديد هوية المواطن المقيم في الآتي:

أولاً يقوم المواطن الراغب في تجديد الهوية بالدخول إلى موقع مقيم الإلكتروني عبر شبكات الإنترنت.

ثم يقوم بتسجيل الدخول من خلال إدخال (اسم المستخدم – كلمة المرور الرمز ) الذي يقوم المواطن بتسجيل الدخول من خلالهم لحسابه في منصة أبشر.

ثم يقوم بالضغط على زر”دخول”.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول يقوم المواطن باختيار خدمة المقيمون.

ثم يقوم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومنها يقوم بالضغط على أيقونة خدمات الجوازات.

ثم يقوم بالضغط على زر “المزيد”.

ثم يقوم باختيار “خدمة تجديد الهوية”.

بعد ذلك يقوم المواطن بإكمال البيانات المطلوبة ثم يقوم بالضغط على زر التجديد.

غرامة عدم تجديد الإقامة

قامت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية بتحديد مبالغ مالية تُفرض على المواطنين في حالة التأخر عن الميعاد المُحدد لتجديد الإقامة، تتمثل هذه الغرامات في الآتي:

في حالة تأخر المواطن عن الميعاد المحدد لتجديد الإقامة بمدة قدرها 3 أيام فيتوجب عليه دفع غرامة تصل قيمتها إلى 500 ريال سعودي.

أما في حالة تخلف المواطن عن تجديد الإقامة بمدة تفوق الـ 3 أيام فيتوجب عليه دفع غرامة مالية تصل قيمتها إلى 1000 ريال سعودي.

كما يجب على المواطن دفع غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي في حالة التأخر عن دفع الغرامة لأكثر من الوقت المحدد بمدة كبيرة، إلى جانب قيام المملكة العربية السعودية بترحيل المقيم من المملكة نهائيًا.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة

عادة ما يرغب الكثير من المواطنين في الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالمملكة العربية السعودي، لذلك قامت منصة أبشر بتوفير هذه الخدمة عبر موقعها الإلكتروني، حيث تتمثل خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر في الآتي:

أولاً يقوم المواطن بالولوج إلى موقع منصة أبشر الذي تم توضيحه سابقاً.

ثم يقوم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم ورقم المرور.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن صلاحية الإقامة”.

بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

ثم يقوم بالضغط على زر “عرض”.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات الهامة حول خطوات الاستعلام عن هوية مقيم بالمملكة العربية السعودية، كما تعرفنا على طريقة تجديد الهوية وكيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية، إلى جانب معرفة القيمة المالية للغرامات التي قامت المملكة العربية السعودية بفرضها على المواطنين الذين يتأخرون في تجديد الإقامة.