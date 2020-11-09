تعرف على جنسية طاقم الحكام المتوقع لـ ديربي الهلال والنصر، أوضحت مجموعة من التقارير الإعلامية جنسية طاقم الحكام المتوقع من أجل مباراة الدربي بين فريقي الهلال والنصر السعودي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثالث والعشرين من نوفمبر الحالي في الجولة الخامسة الذي سيعقد في الفترة المقبلة من الشهر الجاري، فتعرف على جنسيات الحكام كما أعلنت عنها التقارير الإعلامية الجديدة.

جنسية طاقم الحكام في مباراة الهلال والنصر

حيث ذكر برنامج “الدوري مع وليد” أن طاقم الحكام في المباراة القادمة سيكون من دولة أروجواي هذا بسبب القيود التي تمنع السفر في قارة أمريكا الجنوبية مما جعل الأمر صعباً في الحصول على طاقم تحكيم أوروبي الجنسية، هذه المباراة ستشعل أرضية الملعب حيث تكون مباراة قوية بين فريقين من أقوى فرق الدوري السعودي هم الهلال والنصر يلعب كل منهما بحثاً عن الحصول على الترتيب الأعلى وخوض المباراة بنجاح.

العالمي يطلب حكمًا أجنبيًّا قبل ديربي الهلال والنصر:

حيث أعلنت إدارة نادي النصر في فترة ماضية برئاسة “صفوان السويكت” أنها تقدمت بطلب رسمي إلى لجنة حكام الاتحاد السعودي تطالب به إحضار حكام أجانب في مباراة الديربي في الرياض والتي من المقرر إقامتها بين فريقي الهلال والنصر يوم الاثنين الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الحالي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما جاء طلب العالمي بإحضار طاقم حكام أجانب بعدما امتنع الهلال عن تقديم طلب رسمي بذلك، يذكر أن فريق الهلال أيضاً سيواجه فريق العالمي في مباراة قادمة في نهائي كأس الملك في موعد لم يتم تحديده حتى الآن، وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه يحق لأي فريق طلب إحضار طاقم تحكيم أجنبي قبل المباراة ب 16 يوماً.