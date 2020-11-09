على طريقة الجوكر.. بيراميدز يقدم أحمد فتحي للجماهير

قدم نادي بيراميدز المصري نجمه الجديد أحمد فتحي، مساء الإثنين، بعد إتمام انتقاله قادما من الأهلي.

وكشف بيراميدز عن نجمه الدولي المصري بفيديو مبتكر، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم استعراض أوراق كوتشينة، قبل إظهار ورقة "الجوكر"، ليظهر بعدها فتحي حاملا الورقة.

ويلقب فتحي بالجوكر بسبب قدرته على اللعب بعدة مراكز مختلفة مع الفرق التي مثلها.

وودع أحمد فتحي مدافع الأهلي السابق جماهير القلعة الحمراء برسالة مؤثرة.

وقال فتحي عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: "لحظات يصعب فيها الكلام.. لحظات يصعب فيها التعبير. خاصة وأنت تخاطب أطراف عزيزة عليك. ولها مكانة خاصة في قلبك".

وأضاف: "لقد عشت معهم أجمل 12 عاما في حياتي.. 12 سنة كلها انتصارات وبطولات وأفراح".

وسينضم فتحي لكل من رمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمود وادي، آخر النجوم الذين تعاقد معهم بيراميدز هذا الموسم، طامحا بتحقيق لقب الدوري المصري.