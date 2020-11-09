بعد أنباء مبشرة عن لقاح كورونا .. بايدن : المعركة طويلة

أعرب الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، عن تفاؤله بمؤشر "أمل" فى إعلان شركتى "فايزر" و"بايونتيك" بشأن التوصل إلى لقاح "فعال بنسبة 90%"، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، محذرًا من أن المعركة ما تزال طويلة.





وفى بيان له، قال بايدن: "أهنئ النساء والرجال المتألقين الذين ساهموا فى تحقيق هذا الاختراق، وفى إعطائنا سببًا للشعور بالأمل"، مضيفًا: "من المهم أيضًا فى الوقت نفسه الإدراك أن انتهاء المعركة مع الفيروس سيستغرق شهورًا إضافية".

وتأتى تصريحات بايدن تزامنًا مع الإعلان الذى أثمر عن ارتفاع فى البورصات العالمية، وفى أسعار النفط وأسهم شركة فايزر، وأعلن بايدن أنه اختار علماء ليشرفوا على استجابة إدارته لجائحة كورونا، ما يشير إلى نيته إعطاء الأولوية لمحاربة الفيروس.

وقالت الشركتان الأمريكية والألمانية، إن النتائج الأولية للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية تظهر حماية للمرضى بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية من اللقاح و28 يومًا بعد الجرعة الأولى، وتوقعت الشركتان توفير 50 مليون جرعة من اللقاح فى 2020، وصولاً إلى 1.3 مليار جرعة فى 2021.

كما رحب الرئيس الأمريكى الجمهورى دونالد ترامب، بهذا الإعلان فى تغريدة، معتبرًا أنه "نبأ رائع".