عاجل.. مقتل 2 وإصابة ثالث فى إسقاط مروحية روسية بأرمينيا

ووفقًا للأنباء، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تحقق لمعرفة المسؤول عن إسقاط المروحية التابعة لها فى أرمينيا. وكانت روسيا أكدت أن نيران مضادات للطائرات أسقطت مروحية تابعة لها فى أرمينيا، موضحة أن المروحية كانت قادمة فى طريقها من أذربيجان.

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