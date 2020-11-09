وزير الصحة الألمانى: لقاح كورونا الذى تطوره بيونتيك وفايزر سيصنع فارقا

وأعرب شبان، عن سعادته لكون اللقاح تطوره شركة ألمانية بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية، وهو ما يعزز نجاح الشركات الألمانية، مطالبًا بمزيد من إجراء التجارب، لافتًا إلى أن التصريح الذى ستصدره إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سيكون فى البداية تصريحا داخل الولايات المتحدة.
يذكر أن بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية، أعلنتا فى وقت سابق من اليوم الإثنين، أن بيانات الدراسات أظهرت أن اللقاح الذى يجرى تطويره، يوفر أكثر من 90% من الحماية ضد مرض كوفيد-19، ومن المرجح أن يتم التقدم اعتبارا من الأسبوع المقبل بطلب للحصول على ترخيص للدواء من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
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