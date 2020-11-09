تويتر يغلق حساب أمين تشخيص النظام الإيرانى

ولم تكن هذه المرة الأولى التى تقوم فيها إدارات التواصل الاجتماعى "انستجرام" و"تويتر" بتعليق حسابات للمسؤول الإيرانى البارز، محسن رضائى، إذ يستخدم أغلب مسؤولى النظام الإيرانى "تويتر" بالرغم من حظره رسميًا على المواطنين بالبلاد منذ 2009، عقب احتجاجات "الحركة الخضراء".
وقال رواد على موقع "تويتر"، إن التغريدة الأخيرة لمحسن رضائى، الذى كان يشغل منصب القائد السابق للحرس الثورى أثناء الحرب العراقية الإيرانية، هى السبب فى تعليق حسابه.
وكان رضائى غرد قبل يومين قائلاً إن "إيران لا يجب أن تنتظر رفع العقوبات من الحكومة الأمريكية الجديدة، بل أن تقفز من فوق الجدار الأمريكى مع تقوية الاقتصاد وتعزيز الأمن فى الداخل وتقوية جبهة المقاومة فى المنطقة"، وذلك فى إشارة إلى الميليشيات التى تدعمها إيران فى المنطقة، وفى مقدمتها حزب الله وبعض الفصائل الموالية لها فى العراق.
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