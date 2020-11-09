نتائج إيجابية.. الاتحاد الأوروبي: نختبر لقاح فايزر المضاد لـ كورونا

علق الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على لقاح فيروس كورونا الذي أعلنت عنه شركتا تيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية.

وقال الاتحاد الأوروبي:"ما زلنا نختبر لقاح فايزر والموعد المبدئي 2021".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركتا فايزر وبايو إن تيك Pfizer وBioNTech اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وتوقعت شركة بايو إن تيك الألمانية وشريكتها فايزر الأمريكية، أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري.

وأكدت الشركتان أن اللقاح أظهر فاعليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

وحسب النتائج الأولية، تحققت حماية المرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن تجارب لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إيجابية للغاية.