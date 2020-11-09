روسيا تنشر بيانات لكشف مدى فعالية لقاح كورونا "سبوتنيك V"

يتوقع صندوق الاستثمار المباشر الروسي نشر البيانات المؤقتة حول فعالية لقاح فيروس كورونا Sputnik V الروسي في نوفمبر، حسبما قال الرئيس التنفيذي كيريل ديميترييف يوم الاثنين.

وقال ديميترييف في بيان صحفي: "نتوقع أيضًا نشر بيانات الفعالية المؤقتة للتجارب السريرية لـ Sputnik V في نوفمبر".

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ومضى ديميترييف بالقول إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) رحب بنبأ التجارب الناجحة للقاح فايزر.

وتابع "إيماننا القوي هو أن العالم بحاجة إلى مجموعة كبيرة من اللقاحات الناجحة القائمة على منصات مختلفة".

ويأتي هذا البيان بعد إعلان كل من RDIF ومعهد الجمالية لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة عن استعدادهما لإطلاق حملة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي وتقديم أحدث المعلومات حول التطورات المتعلقة بلقاح Sputnik V.

وفي وقت سابق اليوم، قال مركز الاستجابة الفيدرالية، إن روسيا سجلت رقما قياسيا جديدا ليوم واحد من 21.798 حالة كوفيد 19، ارتفاعا من 20498 أمس ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1796132.