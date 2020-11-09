هل حزنوا لخسارة ترامب؟.. زعماء رفضوا تهنئة جو بايدن بعد فوزه برئاسة أمريكا

بعدما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية، السبت، فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتقدمه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قدم العديد من رؤساء دول العالم التهنئة لبايدن، لكن لا يزال بعض الزعماء الكبار لم يقدموا على تلك الخطوة بعد.

ووفقًا لموقع "ذا هيل" الأمريكى، لم يهنئ قادة مجموعة من الدول الكبرى مثل روسيا والبرازيل الرئيس المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية حتى الآن، إضافة إلى رغبتهم في الانتظار حتى يتم الإعلان عن النتائج الرسمية.

وأضاف الموقع أن قادة الصين وروسيا والبرازيل والمكسيك قاموا بتأجيل تهنئة المرشح الديمقراطى جو بايدن، بعد إعلان شبكة "سى.إن.إن" الأمريكية الفائز بعد تقدم بايدن بشكل كبير في ولاية بنسلفانيا.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه من المناسب انتظار الفرز الرسمي للأصوات وظهور النتيجة رسميًا.

وأكد ديميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سوف يُظهر الاحترام لاختيار الشعب الأمريكي.

ويأتى ذلك بعد اكتشاف المخابرات الأمريكية أن روسيا تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 ومساعدة دونالد ترامب فى هزيمة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ولم تعلق حكومة المكسيك بعد على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرغم من أن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أشاد بالرئيس الأمريكى قائلًا: "الرئيس ترامب كان يحترمنا للغاية، وتوصلنا إلى اتفاقات جيدة".

وفى نفس الوقت، رفض دونالد ترامب القبول بالهزيمة في انتخابات الأسبوع الماضي وسط فرز الأصوات عبر البريد في عدد قليل من الولايات الرئيسية المتبقية التي كانت ساحة معركة ، وتعهد بالتقدم بطعون قانونية.

ويؤكد الخبراء بالولايات المتحدة الأمريكية أن فرص نجاح ترامب ضئيلة نظرًا لعدم وجود دليل على وجود تزوير في الانتخابات الرئاسية.