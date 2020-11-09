فقدت مكانتها وأعمالها .. ماذا تفعل إيفانكا ترامب بعد ترك البيت الأبيض؟

لم تفقد إيفانكا ترامب مكانتها باعتبارها الابنة الأولى بعد هزيمة والدها دونالد ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن فحسب، بل ستفقد وظيفتها أيضا.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، في البيت الأبيض، كانت تعمل إيفانكا ترامب "كمستشارة للرئيس"، ويقال إنها كانت تركز على "التعليم والتمكين الاقتصادي للنساء وأسرهن بالإضافة إلى خلق فرص عمل ونمو اقتصادي من خلال تنمية القوى العاملة والتدريب على المهارات وريادة الأعمال".

قبل ذلك، أشرفت على عمليات التطوير والاستحواذ لشركة عقارات ترامب، وكان لديها خط أزياء، كما ظهرت أيضًا من ضمن المحكمين ببرنامج تلفزيون الواقع لـ ترامب الذي يسمى "المبتدئ".

ونظرًا لدورها الذي كانت تفعله في البيت الأبيض، وحقيقة أن تاريخها المهني بأكمله مرتبط بوالدها، ما يطرح السؤال: "ماذا ستفعل في النهاية؟".

وقالت الصحيفة البريطانية إنه من المرجح أن تعود إيفانكا إلى شركة والدها للمقاولات، إلا أنه قد لا يكون أكثر أماكن العمل استقرارا في وقت ترك ترامب منصبه، وذلك لأن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن يسعى إلى الحصول على إقرارات ضريبية بشأنه في تحقيق مالي معقد.

كما يجري مكتب المدعي العام لولاية نيويورك تحقيقا فيما إذا كانت "منظمة ترامب" ووكلاؤها قد بالغوا بشكل خاطئ في قيمة عقار سفن سبرينجز، الذي يقع شمال مدينة نيويورك.

وبشأن العودة إلى عالم الموضة يبدو هذا الأمر أيضا غير مرجح بالنسبة لـ إيفانكا، خاصة وأن علامتها التجارية التي تحمل اسمها لم تعد موجودة.

وكانت إيفانكا أعلنت إغلاقها في يوليو 2018، موضحة أن السبب في ذلك هو العمل الذي تقوم به في واشنطن، ولكن قبل إعلانها هذا شهدت شركة ملابسها إقبالا ضعيفا في المبيعات.

ومع ذلك، هناك شائعات تزعم أن إيفانكا ترامب قد يكون لديها بعض الفرص الأخرى، حيث تلقت "الكثير من عروض تلفزيون الواقع" قبل انتهاء التصويت في الانتخابات، إذ كانت مطلوبة بشكل خاص.