قرض شخصي بدون وظيفة يصل الي 250.000 مع توضيح البنوك والشروط والمستندات المطلوبة، حيث يبحث كثير من الأشخاص في كافة الدول العربية والشرق الأوسط عن تمويل شخصي دون التقيد بوظيفة وذلك في ظل الظروف التي تمر بها جميع دول العالم سواء الدول العربية أو الدول الغربية بعد انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد والمنتشر في ذلك الأيام والذي أثر بالسلب علي الاقتصاد العام والاقتصاد الشخصي بعد تعطل كافة المصالح فترة من الوقت أثناء فرض الحظر من قبل الحكومة العربية من أجل اخذ الاحتياطات الأمنية ضد انتشار وتفسي الفيروس عل نطاق أوسع والحفاظ علي شعبها من الإصابة بكورونا والمعروف بفيروس “كوفيد 19″، لذا فقد نقدم لكم عبر موقعنا البنوك والجمعيات التي تقدم تمويل شخصي بدو وظيفة مع تفاصيل التمويل.

قرض شخصي بدون وظيفة

توفر كثير من البنوك والشركات والجمعيات، لتسهيل الشروط علي المواطنين وتسهيل الإجراءات المطلوبة من أجل الحصول علي القرض، وذلك وفق شروط أخري والتزامات يتم تحديدها من الشركة، لذا فقد نقدم لكم من خلال موقعنا بعض الشركات والمؤسسات التي توفر تمويل شخصي بدون وظيفة.

تمويل شخصي من الجمعية الإسلامية الخيرية

توفر الجمعية الإسلامية تمويل شخصي دون وضع شرط وجود وظيفة لدي العميل المتقدم، وذلك لمن ينحصر عمره ما بين الواحد وعشرون عاماً والستون عاماً وبالشروط الأتية:

للحصول علي التمويل الشخصي يشترط أن يكون العميل مصري الجنسية، ومقيم في مصر بشكل دائم. يتراوح قيمة التمويل ما بين 10 ألالاف كحد أدني الي 250 ألف جنية كحد أقصي. ألا يقل عمر العميل المتقدم عن 21 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً. توفر الجمعية فترة سداد تصل الي 7 سنوات.

تمويل شخصي بدون وظيفة من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي تمويل شخصي بدون وظيفة يبدأ من 5 ألالاف جنية ويصل الي 30 ألف جنية بعدة شروط لابد أن تكون متوفرة لدي العميل المتقدم لطلب التمويل الشخصي من البنك، وتتضمن الشروط الأتي: