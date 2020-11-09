السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة مسار تحدد موعد التقديم للترقيات 1442

منصة مسار وتحديد موعد التقديم للترقيات: قد تم الإعلان من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة عبر منصة مسار، وذلك لموعد التقدم على الترقيات لمن هم في المرتبة العاشرة فأقل، حيث أنه تم تحديد الموعد بدايةً من الأربعاء القادم للتقديم على الترقيات لمن تنطبق عليهم الشروط، وذلك طبقاً للمادة 52 للائحة التنفيذية للموارد البشرية.منصة مسار بالسعودية وموعد التقديم على الترقيات 1442
تم تحديد الموعد من الوزارة للتقديم على الترقيات وسيبدأ الأربعاء القادم الموافق 11 نوفمبر 2020، ويستمر التقديم حتى يوم 16 نوفمبر 2020، وسيكون التقديم من خلال منصة مسار.منصة مسار وشروط التقديم على الترقيات الجديدة 1442
ووضعت الوزارة شروطاً لمن هم بالمرتبة العاشرة والترقية إلى المرتبة الحادية عشر وهي:
- أن يكون المتقدم قد أتم سنتين في مرحلته التي هو بها، إلا في حالة الترقية الاستثنائية، وهذا حسب ماتقتضيه المادة 54، كما أنه لا تخضع للأفضلية ولكن حسب مايتم إقراره من الوزير المختص.
- حيث نصت المادة 54 على أنه يمكن للوزير المختص الموافقة على ترقية الموظف استثناءاً على وظيفة شاغرة، وذلك ترقيته لمرتبتين أعلى من المرتبة الحالية له ولكن بشروط، والشروط لترقيته استثناءياً هكذا هي:
- أن يمتلك الحد الأدنى من المؤهل العلمي للوظيفة التي يريد الترقية إليها، وذلك حسب التصنيف الوارد في الوظائف في الخدمة المدنية.
- تكون نتيجة الأداء الوظيفي للمتقدم للترقية درجة امتياز في السنة الأخيرة له، أو ما يعادله..
- لا يتجاوز سن المتقدم للترقية 55 عاماً.
- كما أنه يجب امضاءه وقت على الأقل عاماً في المرتبة التي عليها أو الحالية.
- عدم تجاوز من يتم ترقيتهم في السنة المالية عن 1%، وذلك من عدد الوظائف التي تخضع لسلم رواتب الموظفين، وهو مالا يتجاوز 50 موظف في العام.
- لا تتعدى الترقيات الاستثنائية للموظف الواحد ترقيتين أثناء خدمته في الدولة.
- الترقية الاستثنائية تكون من خلال لجنة فيما يراه الوزير المختص، وكذلك عضوية من يراه، حيث أنه تكون من أعضاء هذه اللجنة المسئول عن الموارد البشرية من الجهة، ومسئول عن الشئون المالية بها، كذلك منها ممثل من وزارة المالية، ومثله من وزارة الخدمة المدنية، ولا يتم اعتماد الترقية إلا من الوزير المختص بذلك.
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