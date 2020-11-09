تمويل شخصي لجميع السعودين والمقيمين من 4000 حتي 60.000 لجميع الفئات

تقدم شركة أكسترا بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي وسريع للمواطنين السعوديين والمتقاعدين والمقيمين في المملكة، حيث تعتبر هذه الشركة من أفضل الشركات التمويلية في المملكة، حيث أنها تقدم عروض مميزة تناسب جميع الفئات السعودية، كما يميز تمويل اكسترا أنه لا يحول الراتب الشهري ولا يحتاج الي كفيل، وتمويل سريع يتم في دقائق إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة، فقد نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الشروط المطلوبة وكيفية التقديم للحصول علي تمويل شخصي يصل الي 60.000 ريال من شركة أكسترا. شروط الحصول علي تمويل شخصي وسريع من شركة اكسترا بالمملكة العربية السعودية أن ينحصر عمر العميل الطالب للقرض مابين 21 عاماُ إلي 25 عاماُ.

أن ينحصر عمر العميل الطالب للقرض ما بين 25 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً، وأن يكون الحد الأدنى لدخل العميل الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

الدخل الشهري للعميل الطالب للقرض أن ل00ا يقل عن 12 ألف ريال سعودي.

يشترط أن يكون المواطن السعودي الطالب للقرض أن يكون قضي مدة الخدمة العسكرية لا تقل عن ثلاثة شهور.

يشترط أن يكون المواطن غير السعودي الذي بيتمي الي جنسية أخري أن يكون قضي مدة الخدمة العسكرية لا تقل عن عاماً كاملا.

يشترط أن يكون جهة العميل التي يعمل بها المتقدم للقرض أن تكون معتمدة من برنامج تسهيل. مميزات تمويل شركة أكسترا تمويل شخصي وسريع بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل. الحد الأقصى للتمويل الشخصي يصل الي 60 ألف ريال سعودي. شركة اكسترا توفر فترة سداد طويلة تمتد الي 36 شهراً ويكون بالاتفاق مع العميل مسبقاً. تمويل شركة اكسترا تمويل إسلامي ومتوافق مع أحكام وقوانين الشريعة الاسلامية. المستندات المطلوبة للحصول علي تمويل شركة اكسترا البطاقة الشخصية للعميل، عنوان الإقامة الخاص بالعميل. إذا كان العميل متقاعد فيجب عليه أن يقدم شهادة من التأمينات الإجماعية أو شهادة من المؤسسة العامة للتقاعد. إذا كان العميل من الفئة العسكرية فيجب عليه أن يحضر بطاقة العمل، وتعريف راتبه الشهري. شروط الحصول علي تمويل اكسترا للعسكريين عمر العميل العسكري لا يقل عن 25 سنه، ولا يزيد عن 50 سنه. الراتب الشهري للعميل لا يقل عن 5000 ريال. مدة خدمة العميل لا تقل عن ثلاثة شهور. شروط الحصول علي تمويل اكسترا للمتقاعدين الدخل الشهري للمتقاعدين لا يقل عن 5000 ريال. عمر العميل لا يزيد عن 65 سنه من تاريخ سداد أخر قسط. يشترط أن يكون العميل مشترك لدي المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. شروط الحصول علي تمويل شخصي وسريع من شركة اكسترا بالمملكة العربية السعوديةمميزات تمويل شركة أكسترا

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