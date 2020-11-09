قنبلة موقوتة .. المستشار النمساوي: آلاف المقاتلين الأجانب يقيمون فى أوروبا

قال المستشار النمساوي سباستيان كورتز، إن آلاف المقاتلين الأجانب يقيمون فى المجتمعات الأوروبية، لافتا إلى أن المتطرفين يشكلون قنابل موقوتة.
جاء ذلك خلال لقاء كورتز مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، الذي زار اليوم النمسا، لإحياء ذكرى ضحايا الهجوم الأخير في فيين
وأكد أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى خطة أكثر فعالية لمواجهة خطر المقاتلين الأجانب على أراضيه.
ومن جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي، إن القارة تعاني من انتشار التطرف في السجون وعلى منصات التواصل، لافتا إلى أنه يدعم النمسا في حربها ضد الإرهاب، مطالبا بتعزيز الاستجابة المشتركة وحماية الحريات.
ومن المقرر أن يزور المستشار النمساوي سيباستيان كورتز باريس، غدا الثلاثاء قبل عقد قمة عبر الفيديو حول الرد الأوروبي على التهديد الإرهابي.
ويشارك في القمة المقررة الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
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