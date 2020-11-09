أذربيجان تعترف بإسقاط مروحية روسية بالخطأ

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الاثنين، أنها أسقطت عن طريق الخطأ مروحية روسية من طراز MI-24 قرب الأراضي الأرمينية.

وأعربت الخارجية الأذربيجانية عن اعتذارها لموسكو بسبب إسقاط الطائرة، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تحطم مروحيتها قرب الأجواء الأرمنية، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم ونجاة آخر بإصابات متوسطة.

ولم يصدر حتى الآن رد فعل من موسكو، التي تستنجد بها أرمينيا، بعد اعتراف أذربيجان بإسقاط مروحيتها.