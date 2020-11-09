حزب أردوغان يكشف سبب رفضه تهنئة بايدن بالفوز بانتخابات الرئاسة

أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، سبب عدم تهنئة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ونقلت وكالة "أناضول" التركية عن جليك قوله إن تركيا ستهنئ الفائز بعد إعلان النتائج الرسمية، وذلك في موقف مماثل لعدد من الدول مثل البرازيل وروسيا والصين والمكسيك.

وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، السبت، فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، متفوقا على الرئيس المنتهيه ولايته دونالد ترامب، الأمر الذي يعد كابوسا بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي فقد حليفا قويا له تغاضى على كل جرائمه في المنطقة.

ولم يصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،أي رسالة تهنئة حتى الآن لجو بايدن، الذي طالما وصف أردوغان بالمستبد، وطالب بفرض عقوبات عليه وعلى نظامه.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، هو أول سياسي تركي يهنئ جو بايدن، على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 في رسالة على تويتر .

وقال كيليجدار أوغلو، في تغريدته: "أود أن أهنئ جو بايدن على انتخابه الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، كما أهنئ كامالا هاريس على منصبها كنائبة للرئيس".

وأضاف: "إنني أتطلع إلى تعزيز العلاقات التركية الأمريكية وتحالفنا الاستراتيجي".